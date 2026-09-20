Suche nach Unfallbeteiligten nach Verkehrsunfall mit verletztem Kleinkind

In Folge des Zusammenstoßes verletzte das 3jährige Kind sich und wurde anschließend durch die ebenfalls anwesende Mutter ins Bundeswehrzentralkrankenhaus verbracht.
Seitens der beiden E-Scooter-Fahrer wurde unmittelbar Hilfe angeboten. Aufgrund der Situation erfolgte jedoch kein Personalienaustausch zwischen den Beteiligten. Aus diesem Grund werden die beiden E-Scooter-Fahrer gebeten, sich zum Zweck der Personalienfeststellung bei der Polizeiinspektion Koblenz 2 zu melden.
Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden ebenfalls gebeten, sich bei hiesiger Dienststelle zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Koblenz 2
Telefon: 0261 103-54250
E-Mail: PIKoblenz2.Wache@polizei.rlp.de
Sachbearbeiter: PK Gräff
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In Folge des Zusammenstoßes verletzte das 3jährige Kind sich und wurde anschließend durch die ebenfalls anwesende Mutter ins Bundeswehrzentralkrankenhaus verbracht.