Suche nach Unfallbeteiligten nach Verkehrsunfall mit verletztem Kleinkind

Koblenz ST Metternich (ots) - Am Nachmittag des Freitag, 18.09.2026, kam es auf dem parallel zur Aachener Straße zwischen Rübenach und Metternich verlaufenden Fahrradweg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem fahrradfahrenden 3jährigen Kind und zwei E-Scooter-Fahrern.

In Folge des Zusammenstoßes verletzte das 3jährige Kind sich und wurde anschließend durch die ebenfalls anwesende Mutter ins Bundeswehrzentralkrankenhaus verbracht.



Seitens der beiden E-Scooter-Fahrer wurde unmittelbar Hilfe angeboten. Aufgrund der Situation erfolgte jedoch kein Personalienaustausch zwischen den Beteiligten. Aus diesem Grund werden die beiden E-Scooter-Fahrer gebeten, sich zum Zweck der Personalienfeststellung bei der Polizeiinspektion Koblenz 2 zu melden.



Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden ebenfalls gebeten, sich bei hiesiger Dienststelle zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

Polizeiinspektion Koblenz 2



Telefon: 0261 103-54250

E-Mail: PIKoblenz2.Wache@polizei.rlp.de

Sachbearbeiter: PK Gräff





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