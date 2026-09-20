Polizeidirektion Koblenz
Suche nach Unfallbeteiligten nach Verkehrsunfall mit verletztem Kleinkind
Symbolbild
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Oliver Berg/dpa

Koblenz ST Metternich (ots) - Am Nachmittag des Freitag, 18.09.2026, kam es auf dem parallel zur Aachener Straße zwischen Rübenach und Metternich verlaufenden Fahrradweg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem fahrradfahrenden 3jährigen Kind und zwei E-Scooter-Fahrern.

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In Folge des Zusammenstoßes verletzte das 3jährige Kind sich und wurde anschließend durch die ebenfalls anwesende Mutter ins Bundeswehrzentralkrankenhaus verbracht.

Seitens der beiden E-Scooter-Fahrer wurde unmittelbar Hilfe angeboten. Aufgrund der Situation erfolgte jedoch kein Personalienaustausch zwischen den Beteiligten. Aus diesem Grund werden die beiden E-Scooter-Fahrer gebeten, sich zum Zweck der Personalienfeststellung bei der Polizeiinspektion Koblenz 2 zu melden.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden ebenfalls gebeten, sich bei hiesiger Dienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Koblenz 2

Telefon: 0261 103-54250
E-Mail: PIKoblenz2.Wache@polizei.rlp.de
Sachbearbeiter: PK Gräff


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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