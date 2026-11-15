Koblenz
Streitigkeiten im Altengraben
Symbolbild
dpa

Am 14.11.2026, um 05:20 Uhr kam es im Altengraben in Koblenz zu Streitigkeiten zwischen zwei Gruppen.

Ein Beteiligter soll mit einer Schreckschusswaffe geschossen haben. Der Schütze konnte flüchten. Fünf Beteiligte der Auseinandersetzung konnten durch die Polizei festgestellt und kontrolliert werden. Hierbei verhielten sich diese äußerst aggressiv. Außerdem wurde die Kontrolle immer wieder durch Unbeteiligte gestört.
Zeugen der Auseinandersetzung, insbesondere des Schusswaffengebrauchs werden gebeten, sich bei der PI Koblenz 1 unter Tel.: 0261-92156300 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Koblenz 1
Telefon: 0261 / 92156300
PI Koblenz 1: https://s.rlp.de/piko1
E-Mail: pikoblenz1@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren