Streitigkeiten im Altengraben

Ein Beteiligter soll mit einer Schreckschusswaffe geschossen haben. Der Schütze konnte flüchten. Fünf Beteiligte der Auseinandersetzung konnten durch die Polizei festgestellt und kontrolliert werden. Hierbei verhielten sich diese äußerst aggressiv. Außerdem wurde die Kontrolle immer wieder durch Unbeteiligte gestört.

Zeugen der Auseinandersetzung, insbesondere des Schusswaffengebrauchs werden gebeten, sich bei der PI Koblenz 1 unter Tel.: 0261-92156300 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Koblenz 1

Telefon: 0261 / 92156300

PI Koblenz 1: https://s.rlp.de/piko1

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