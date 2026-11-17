Das Polizeipräsidium Koblenz beteiligt sich am Bundesweiten Vorlesetag und lädt Kinder und Eltern von 14 bis 17 Uhr ins Forum Confluentes ein.



Gelesen wird in wechselnder Besetzung: Neben dem Polizeipräsidenten und dem Kulturdezernenten der Stadt Koblenz sind ein Diensthundeführer samt vierbeinigem Kollegen sowie ein Polizist in historischer Uniform zu Gast. Die Geschichten drehen sich um den Alltag der Polizei und sind speziell für Kinder ausgewählt.



Rund um die Lesungen können die Kinder die Polizeiarbeit hautnah erleben. Auf dem Vorplatz am Zentralplatz steht ein Funkstreifenwagen bereit, den die Kinder in Ruhe anschauen dürfen. Für ein Erinnerungsfoto lädt das Polizeimotorrad zum Aufsitzen ein. Die Polizeipuppenbühne und weitere Mitmachangebote erklären spielerisch, was Polizistinnen und Polizisten ausmacht.



Das Polizeipräsidium Koblenz freut sich auf einen schönen Vorlesetag und viele Gelegenheiten, mit den Jüngsten ins Gespräch zu kommen.



Medienvertreter werden gebeten eine Teilnahme bei der Pressestelle des Polizeipräsidiums Koblenz anzumelden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle

K. Zorn

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