Straßenverkehrsgefährdung zwischen Andernach und Nickenich - Zeugenaufruf

Ein schwarzer Fiat Punto soll auf dem vorgenannten Streckenabschnitt in Richtung Nickenich unsicher geführt worden sein. Mehrfach sei es hierbei laut Zeugen zur Gefährdung des Gegenverkehrs gekommen.



Der vermeintliche Fahrer konnte wenig später in Nickenich durch Beamte der Polizeiinspektion angetroffen und kontrolliert werden.



Etwaige Geschädigte oder Zeugen der Verkehrsgefährdungen werden gebeten sich bei der Polizeidienststelle in Andernach zu melden.



