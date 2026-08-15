Straßenverkehrsgefährdung - Zeugenaufruf BAB61 - Emmelshausen bis Mendig

Hierbei handelte es sich um einen blauen VW Passat.

Der beschriebene PKW-Fahrer fiel laut Mitteilung des Zeugen durch dichtes Auffahren, mehrfaches verbotswidriges rechts Überholen über den Standstreifen und überhöhter Geschwindigkeit auf. Das Fahrzeug des Verkehrsrowdys konnte letztlich ab der Moseltalbrücke in Richtung Köln durch eine Streife der hiesigen Dienststelle aufgenommen werden. Eine beabsichtigte Kontrolle des Fahrzeugführers scheiterte, da der Fahrer des VW Passat jegliche Anhaltesignale missachtete. Die Verfolgung des Fahrzeugs erstreckte sich letztlich bis kurz hinter die Anschlussstelle Mendig. Hier konnte das Fahrzeug gefahrenfrei gestoppt und der Fahrzeugführer polizeilichen Folgemaßnahmen unterzogen werden.

Zeugen und/oder Geschädigte, welche zwischen den Gemarkungen Emmelshausen und Mendig von dem besagten PKW gefährdet oder genötigt wurden, werden gebeten sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Verkehrsdirektion Koblenz

Polizeiautobahnstation Mendig

PHK M. Müller



Telefon: 02652 97950





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