Straßenverkehrsgefährdung - Zeugen gesucht

Am Montag, 16.02.2026 soll es gegen 04:28 Uhr auf der L52 in Höhe der Firma BLG zu einer Verkehrsgefährdung gekommen sein, indem ein PKW einen LKW überholt habe und dabei den entgegenkommenden Verkehr gefährdete.

Nur durch eine Vollbremsung konnte eine Kollision mit dem Gegenverkehr verhindert werden. Der überholende PKW verlor bei dem Überholmanöver die Kontrolle über sein Fahrzeug, beschädigte möglicherweise einen Leitpfosten und verließ die Örtlichkeit danach mit überhöhter Geschwindigkeit.



Bei dem PKW könnte es sich um einen Kleinwagen, ähnlich eines VW Polo oder Ford Fiesta gehandelt haben.



Zeugen, welche den Vorgang beobachtet habe oder Angaben zum flüchtenden PKW machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Koblenz 2 unter 0261 103 54230 in Verbindung zu setzen



