Lahnstein
Straßenverkehrsgefährdung durch E-Scooter - Fahrerin nicht verkehrstüchtig
Symbolbild

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dpa

Am 13.08.2026 gegen 23:00 Uhr konnte eine weibliche Person auf einem E-Scooter ohne vorgeschriebene Beleuchtungseinrichtung im Bereich "Kreisel Koblenzer Straße" festgestellt werden.

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Die Fahrzeugführerin missachtete mehrere Anhaltesignale der eingesetzten Beamten und führte den E-Scooter in verkehrsunsicherer Weise über Kölner Straße in die Bahnhofstraße. Hierbei fuhr die Fahrzeugführerin mehrfach in den Gegenverkehr, sodass entgegenkommende Fahrzeuge abbremsen und ausweichen mussten.

Die Fahrzeugführerin konnte durch die Streifenwagenbesatzung gestellt und kontrolliert werden. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Verkehrsuntüchtigkeit. Zu weiteren Anschlussmaßnahmen wurden die Fahrzeugführerin auf die hiesige Dienststelle verbracht.

Eine Anzeige u.a. wegen Straßenverkehrsgefährdung wurde gefertigt.

Zeugen des Vorfalls bzw. die Fahrerzeugführer der entgegenkommenden Fahrzeuge werden gebeten sich bei der Polizei Lahnstein zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Lahnstein
Telefon: 02621-913 0
E-Mail: Pilahnstein@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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