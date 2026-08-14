Straßenverkehrsgefährdung durch E-Scooter - Fahrerin nicht verkehrstüchtig

Die Fahrzeugführerin missachtete mehrere Anhaltesignale der eingesetzten Beamten und führte den E-Scooter in verkehrsunsicherer Weise über Kölner Straße in die Bahnhofstraße. Hierbei fuhr die Fahrzeugführerin mehrfach in den Gegenverkehr, sodass entgegenkommende Fahrzeuge abbremsen und ausweichen mussten.



Die Fahrzeugführerin konnte durch die Streifenwagenbesatzung gestellt und kontrolliert werden. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Verkehrsuntüchtigkeit. Zu weiteren Anschlussmaßnahmen wurden die Fahrzeugführerin auf die hiesige Dienststelle verbracht.



Eine Anzeige u.a. wegen Straßenverkehrsgefährdung wurde gefertigt.



Zeugen des Vorfalls bzw. die Fahrerzeugführer der entgegenkommenden Fahrzeuge werden gebeten sich bei der Polizei Lahnstein zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

Polizeiinspektion Lahnstein

Telefon: 02621-913 0

E-Mail: Pilahnstein@polizei.rlp.de





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