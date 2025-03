Stationäre Verkehrskontrolle in der Casinostraße in Koblenz - Polizei ahndet mehrere Verstöße

Am gestrigen Dienstag, 04.03.25 führten Angehörige der Polizeiinspektion 1 in Koblenz eine stationäre Verkehrskontrolle in der Casinostraße (Fahrradstraße) durch.