Das Spielgerät war fest im Boden einbetoniert und erst vor kurzer Zeit installiert worden. Der Diebstahl wurde von einem Mitarbeiter der Sparkasse bemerkt und bei der Polizei angezeigt. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor. Die Polizei bittet um Hinweise.
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Spielgerät von Sparkassen-Spielplatz gestohlen
Das Spielgerät war fest im Boden einbetoniert und erst vor kurzer Zeit installiert worden. Der Diebstahl wurde von einem Mitarbeiter der Sparkasse bemerkt und bei der Polizei angezeigt. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor. Die Polizei bittet um Hinweise.