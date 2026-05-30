Müsch
Sperrung der B258 aufgrund eines Polizeieinsatzes
Symbolbild
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Patrick Pleul/dpa

Müsch - Kirmutscheidermühle (ots) - Die B258 ist derzeit aufgrund eines Polizeieinsatzes zwischen den Ortslagen Müsch und Kirmutscheidermühle in beide Richtungen gesperrt.

Die Polizei leitet den Verkehr um. Zu den Hintergründen können derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden. Es besteht keine Gefahr für Unbeteiligte. Wir berichten unaufgefordert nach.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
-Führungszentrale-

Telefon: 0261-92156110
E-Mail: ppkoblenz.fz@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


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