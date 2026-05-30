Die Polizei leitet den Verkehr um. Zu den Hintergründen können derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden. Es besteht keine Gefahr für Unbeteiligte. Wir berichten unaufgefordert nach.
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Sperrung der B258 aufgrund eines Polizeieinsatzes
Die Polizei leitet den Verkehr um. Zu den Hintergründen können derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden. Es besteht keine Gefahr für Unbeteiligte. Wir berichten unaufgefordert nach.