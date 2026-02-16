Spay - Unbekannte versprühen Reizgas während einer Karnevalsveranstaltung

Nach bisherigen Erkenntnissen versprühten unbekannte Täter Reizgas in der Halle, zuvor kam es dort laut Zeugenaussagen zu Streitigkeiten innerhalb einer Personengruppe.



Durch das Reizgas klagten eine Vielzahl von Personen über Atemwegsreizungen. Die Dorfhalle wurde daher im Anschluss geräumt, eine Verletztensammelstelle wurde im Gerätehaus der Feuerwehr eingerichtet und die Personen wurden durch den Rettungsdienst versorgt. Insgesamt musste 59 Personen behandelt werden und 9 verletzte Personen wurden vorübergehend in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Über den aktuellen Gesundheitszustand der Personen liegen bislang keine Erkenntnisse vor.



Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die polizeilichen Ermittlungen zur Identifizierung der bislang unbekannten Täter dauern an.



Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich umgehend mit der Polizeiinspektion Boppard unter der 06742/809-0 in Verbindung zu setzen.



