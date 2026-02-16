rlp.de/6opzq0Q hochgeladen werden können. Zudem nimmt die Polizeiinspektion Boppard nach wie vor Hinweise unter Tel: 06742/809-0 entgegen.
Vorbehaltlich weiterer Ermittlungsergebnisse ist im Moment eher nicht davon auszugehen, dass es sich bei dem oder den Verursachern um Angehörige des in Spay ansässigen Karnevalsvereins handelt. Die Ermittlungen dauern an.
Spay - Unbekannte versprühen Reizgas während einer Karnevalsveranstaltung / Hinweis auf Upload-Portal
