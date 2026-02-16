Spay - Unbekannte versprühen Reizgas während einer Karnevalsveranstaltung / Hinweis auf Upload-Portal

Bezug: Unsere Pressemeldung vom 16.02.2026, 09.37 Uhr Mit Bezug auf die Pressemeldung von 09.37 Uhr teilen wir mit, dass Fotos und Videos, die im Zusammenhang mit dem gestrigen Vorfall in Spay stehen könnten, in das Portal https://s.

rlp.de/6opzq0Q hochgeladen werden können. Zudem nimmt die Polizeiinspektion Boppard nach wie vor Hinweise unter Tel: 06742/809-0 entgegen.



Vorbehaltlich weiterer Ermittlungsergebnisse ist im Moment eher nicht davon auszugehen, dass es sich bei dem oder den Verursachern um Angehörige des in Spay ansässigen Karnevalsvereins handelt. Die Ermittlungen dauern an.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

EPHK Jürgen Fachinger

Telefon: 0261-103-50020

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell