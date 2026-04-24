Sondereinsatz der Polizeiautobahnstation Mendig auf der BAB 61 an der TuR Brohltal West – Polizei zieht positive Bilanz





Der Einsatz hatte zum Ziel, Straftaten auf der Bundesautobahn zu bekämpfen. Im Fokus standen dabei insbesondere Eigentumsdelikte, Tageswohnungseinbrüche sowie überregional agierende, reisende Tätergruppen.



Neben den Fahrzeugkontrollen wurden auch umfangreiche Personenkontrollen durchgeführt. Hierbei wurden u.a. Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet sowie drei Ordnungswidrigkeitenanzeigen, weil Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Neben weiteren Verwarnungen konnte ein Geldhaftbefehl im Rahmen der Kontrollmaßnahmen vollstreckt werden.



Aus polizeilicher Sicht wurde trotz der festgestellten Verstöße eine positive Bilanz gezogen, da es bei den meisten Verkehrsteilnehmern kein Anlass zur Beanstandung gab. Darüber hinaus stärken diese Kontrollen den präventiven Ansatz durch Erhöhung des Entdeckungsrisikos sowohl im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung als auch im Sinne der Verkehrssicherheit.



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