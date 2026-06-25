Sitzbank aus Heiligenhäuschen in Koblenz-Kesselheim entwendet

Im Zeitraum vom 23.06.2026, 18:00 Uhr, bis zum 24.06.2026, 08:00 Uhr, wurde aus einem Heiligenhäuschen in der Straße "Hintermark" in Koblenz-Kesselheim die dort befindliche Sitzbank entwendet.





Die Sitzbank dürfte sich vermutlich seit der Errichtung des Gebäudes im 19. Jahrhundert in dem Heiligenhäuschen befunden haben.



Unbekannte Täter entwendeten die Bank im genannten Zeitraum aus dem öffentlich zugänglichen Gebäude.



Die Polizeiinspektion Koblenz 2 bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.



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