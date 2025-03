Simmern - Falschfahrer auf der B 50 - Zeugen gesucht

Dieser war auf der Richtungsfahrbahn Flughafen Hahn in Richtung A 61 unterwegs. Glücklicherweise kam es zu keiner Kollision. Kurze Zeit später fuhr der Falschfahrer von der B 50 ab, um dann wieder auf die Bundesstraße Richtung A 61, dieses Mal jedoch in korrekter Richtung, aufzufahren. In Rheinböllen konnte er letztendlich gestoppt werden.

