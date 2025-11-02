Schwerpunktkontrolle der Polizei Andernach von E-Scootern





Die zurückliegenden Bürgerbeschwerden über die Verkehrssituation auf den Zuwegungen zum Schulzentrum, insbesondere zwischen der Breite Straße und der Salentinstraße, nahm die Polizei zum Anlass für die Durchführung von Kontrollen an zwei verschiedenen Tagen. Grund für die Beschwerden waren mutmaßliche gefährliche Situationen zwischen E-Scooter-, Rollerfahrenden und Schulkindern.



Im Rahmen der beiden Kontrolltage konnten jeweils Fahrzeugführende im unteren zweistelligen Bereich festgestellt und kontrolliert werden. Dabei wurden keine technischen Veränderungen festgestellt. Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren mussten nicht eingeleitet werden. Die Fahrzeugführenden wurden hinsichtlich der Gefahren eines rücksichtslosen Verhaltens auf den Wegen um das Schulzentrum sensibilisiert. Durchweg alle kontrollierten Personen zeigten Verständnis für die Kontrollmaßnahmen und erkannten die Notwendigkeit eines rücksichtsvollen Verhaltens aller Verkehrsteilnehmenden im Straßenverkehr an.



Die Polizei Andernach nimmt alle Bürgerbeschwerden und -hinweise entgegen und arbeitet die Anliegen priorisiert ab. „Aus Sicht der Verkehrssicherheit sind wir mit den Kontrollen zufrieden. Die polizeiliche Kontrollpräsenz sollte präventiv wirken und deutlich machen, dass eine gegenseitige Rücksichtnahme im Straßenverkehr wichtig ist, um Konfliktsituationen und Unfälle zu verhindern.“, so Polizeioberrat Martin Hoch, Leiter der Polizei Andernach.



