Zahlreiche Rettungskräfte und Angehörige von Hilfsorganisationen kamen unter anderem wegen beschädigten Gebäuden, umgestürzten Bäumen, örtlichen Stromausfällen und zahlreichen Verkehrsbehinderungen zum Einsatz.
Durch die Kreisverwaltung des Westerwaldkreises erfolgten zur dortigen Lage gesonderte Pressemeldungen, auf die verwiesen wird.
Zu einem tragischen Unglücksfall kam es im Zusammenhang mit dem Unwetter im Bereich der PI Remagen (PD Mayen). Zwei Spaziergängerinnen suchten bei einer überdachten Sitzgruppe an einem Wirtschaftsweg Schutz vor dem Unwetter. Ein hinter der Sitzgruppe befindlicher Baum wurde durch das Unwetter entwurzelt und stürzte auf die Sitzgruppe. Beide Spaziergängerinnen wurden von dem Baum getroffen. Eine 47jährige Frau wurde schwerverletzt, eine 58jährige Frau verstarb infolge der erlittenen Verletzungen.
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Schweres Unwetter im Bereich des PP Koblenz
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