Schweres Unwetter im Bereich des PP Koblenz

Ergänzend zur Presse-Erstmeldung des Polizeipräsidium Koblenz vom 19.08.2026, 21.33 Uhr kann zum jetzigen Zeitpunkt mitgeteilt werden, dass das schwere Unwetter, das am Mittwochabend über das Dienstgebiet des Polizeipräsidiums Koblenz zog, vor allem in weiten Teilen des Westerwaldkreises teils erhebliche Schäden verursacht hat.



Zahlreiche Rettungskräfte und Angehörige von Hilfsorganisationen kamen unter anderem wegen beschädigten Gebäuden, umgestürzten Bäumen, örtlichen Stromausfällen und zahlreichen Verkehrsbehinderungen zum Einsatz.

Durch die Kreisverwaltung des Westerwaldkreises erfolgten zur dortigen Lage gesonderte Pressemeldungen, auf die verwiesen wird.



Zu einem tragischen Unglücksfall kam es im Zusammenhang mit dem Unwetter im Bereich der PI Remagen (PD Mayen). Zwei Spaziergängerinnen suchten bei einer überdachten Sitzgruppe an einem Wirtschaftsweg Schutz vor dem Unwetter. Ein hinter der Sitzgruppe befindlicher Baum wurde durch das Unwetter entwurzelt und stürzte auf die Sitzgruppe. Beide Spaziergängerinnen wurden von dem Baum getroffen. Eine 47jährige Frau wurde schwerverletzt, eine 58jährige Frau verstarb infolge der erlittenen Verletzungen.

Es wird gebeten, diesbezüglich von Nachfragen abzusehen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Führungszentrale

EPHK'in Scholtyssek

Telefon: 0261-921560

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell