BAB 48, FR ADD, KM 23,5 Gemarkung: 56072 Koblenz (ots) - Am 17.11.2026 gegen 22:05 Uhr kam es auf der Autobahn 48 in Fahrtrichtung Autobahndreieck Dernbach in Höhe des Parkplatz Erdkaul zu einem Folgeschweren Verkehrsunfall zwischen einem Sattelzug und einem PKW.

Die Kollision fand zwischen dem Heck des Sattelzuges und der Front des PKW statt.



Aktuell läuft die Verkehrsunfallaufnahme. Die Autobahn 48 ist in Fahrtrichtung Autobahndreieck Dernbach aktuell voll gesperrt.



Die Unfallursache ist aktuell nicht klar.



Rückfragen bitte an:



Polizeiautobahnstation Montabaur



Telefon: 02602/9327-0





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