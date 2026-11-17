Die Kollision fand zwischen dem Heck des Sattelzuges und der Front des PKW statt.
Aktuell läuft die Verkehrsunfallaufnahme. Die Autobahn 48 ist in Fahrtrichtung Autobahndreieck Dernbach aktuell voll gesperrt.
Die Unfallursache ist aktuell nicht klar.
Rückfragen bitte an:
Polizeiautobahnstation Montabaur
Telefon: 02602/9327-0
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Schweres Unfallgeschehen - Presseerstmeldung
Die Kollision fand zwischen dem Heck des Sattelzuges und der Front des PKW statt.