Schwerer Verkehrsunfall

In Lutzerath, Ortsteil Driesch, kam es gegen 16:30 Uhr zu einen Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr zwischen einem Pkw und einem Krad.





Polizei und Rettungsdienst sind vor Ort. Es ist auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Koblenzer Straße ist derzeit voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung ist eingerichtet.



Wir bitten um Verständnis, dass wir zu den Verletzten und deren Gesundheitszustand sowie zum noch zu ermittelnden Unfallhergang auch auf Nachfrage derzeit keine ergänzenden Angaben machen können.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

-Führungszentrale-

Marita Simon, EPHK'in



Telefon: 0261-92156-110

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell