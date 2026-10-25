Schwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung eines E-Scooters und eines PKWs



Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen befuhren zwei 12-jährige Jungen aus Koblenz gemeinsam auf einem E-Scooter einen Fußweg in Richtung der Werner-von-Siemens-Straße. Im Bereich einer dortigen Treppenanlage fuhren sie einen kleinen, neben den Stufen befindlichen Abhang hinunter. Im Anschluss verloren sie mutmaßlich die Kontrolle über den E-Scooter. Während der hinten auf dem E-Scooter befindliche Junge rechtzeitig abspringen konnte, stürzte der vorne befindliche 12-Jährige mit dem Fahrzeug auf die Fahrbahn.

Dort kam es zur Kollision mit dem herannahenden Pkw eines 51-jährigen Mannes, ebenfalls aus Koblenz. Der Pkw-Fahrer sowie der zweite Junge blieben bei dem Unfall unverletzt.

Der gestürzte E-Scooter-Fahrer wurde vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Koblenz wurden beide am Unfall beteiligten Fahrzeuge sichergestellt. Zur genauen Rekonstruktion des Unfallgeschehens wurde die Erstellung eines Gutachtens angeordnet. An beiden Fahrzeugen entstand nach derzeitigem Stand lediglich geringer Sachschaden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Neben dem Rettungsdienst und der Polizei Koblenz war auch die Feuerwehr Koblenz im Einsatz.



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