Schwerer Verkehrsunfall mit Verletzten

Hier kam es zum seitlichen Aufprall zwischen einem Transporter, welcher die B416 in den Unterführungsbereich verließ, dann aber doch geradeaus fahren wollte und einem PKW welcher aus Richtung Lehmen kam und die Unterführung querte.

Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer verletzt, die PKW-Fahrerin wurde durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit. Die Verletzungen sind glücklicherweise in beiden Fällen nicht lebensbedrohlich.

Nach längerer Beeinträchtigung des Verkehrs, ist Fahrbahn wieder freigegeben.



Im Einsatz waren neben der Polizei (PW-Brodenbach und VU-Aufnahmeteam) die Feuerwehren Kobern-Gondorf, Lehmen und Alken sowie der Rettungsdienst mit mehreren RTW.



Sollten Zeugen den Unfallhergang beobachtet haben, werden diese gebeten sich bei der Polizeiwache Brodenbach bzw. der PI Koblenz 2 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

Schulz, PHK

Telefon: 0261-103-0





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