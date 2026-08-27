Lehmen B416
Schwerer Verkehrsunfall mit Verletzten
Symbolbild
dpa

Am 27.08.2026 gegen 12.22h ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall im Unterführungsbereich der B416 zur L82 (Hauptstraße) in Lehmen.

Lesezeit 1 Minute

Hier kam es zum seitlichen Aufprall zwischen einem Transporter, welcher die B416 in den Unterführungsbereich verließ, dann aber doch geradeaus fahren wollte und einem PKW welcher aus Richtung Lehmen kam und die Unterführung querte.
Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer verletzt, die PKW-Fahrerin wurde durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit. Die Verletzungen sind glücklicherweise in beiden Fällen nicht lebensbedrohlich.
Nach längerer Beeinträchtigung des Verkehrs, ist Fahrbahn wieder freigegeben.

Im Einsatz waren neben der Polizei (PW-Brodenbach und VU-Aufnahmeteam) die Feuerwehren Kobern-Gondorf, Lehmen und Alken sowie der Rettungsdienst mit mehreren RTW.

Sollten Zeugen den Unfallhergang beobachtet haben, werden diese gebeten sich bei der Polizeiwache Brodenbach bzw. der PI Koblenz 2 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
Schulz, PHK
Telefon: 0261-103-0


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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