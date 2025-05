Schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der A48

Am 14.05.2025 ereignete sich gegen 09:40 Uhr auf dem Zubringer zur Bundesautobahn 3 in Fahrtrichtung Köln auf der Bundesautobahn 48 ein Verkehrsunfall.



Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen befuhr ein Sattelzug hinter drei Pkws die Bundesautobahn 48. Aufgrund stockender Verkehrslage mussten die Pkw-Fahrer ihre Geschwindigkeit deutlich verringern. Der Fahrer des Sattelzugs fuhr auf das Heck des vor ihm fahrenden Fahrzeugs auf und schob diesen durch den Aufprall auf die beiden davor befindlichen Fahrzeuge.



Es entstand Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich an dem Sattelzug sowie an zwei Pkws und einem Anhänger.

Insgesamt wurden zwei Personen schwer und eine Person leicht verletzt.

Die Vollsperrung aufgrund der Rettungs- und Bergemaßnahmen sowie der Verkehrsunfallaufnahme dauerte insgesamt vier Stunden.



Im Einsatz waren die Polizeiautobahnstation Montabaur, das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Verkehrsdirektion Koblenz, der Rettungsdienst, umliegende Feuerwehren sowie die Autobahnmeisterei.



Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell