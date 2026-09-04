In Höhe eines Schotterparkplatzes wendete er das Gespann über die Gegenfahrbahn.
Ein in diesem Augenblick entgegenkommender Motorradfahrer kollidierte mit dem Anhänger des Gespanns.
Die Verkehrsunfallaufnahme ist mittlerweile abgeschlossen und die L 118 wieder frei.
Der Fahrer des Kraftrades wurde in ein Krankenhaus verbracht.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Andernach
PK´in Huffman
piandernach@polizei.rlp.de
Telefon: 02632/921-0
Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell
Schwerer Verkehrsunfall mit Motorradfahrer - L 118 - Ortslage Nickenich / Nachtragsmeldung
In Höhe eines Schotterparkplatzes wendete er das Gespann über die Gegenfahrbahn.