Nickenich
Schwerer Verkehrsunfall mit Motorradfahrer - L 118 - Ortslage Nickenich / Nachtragsmeldung

Symbolbild

dpa

Unter Bezugnahme auf die Pressemeldung der Polizeiinspektion Andernach vom 04.09.2026, 11:55 Uhr, zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L 118 zwischen Andernach und Kruft wird nachberichtet: Der Fahrer eines Wohnmobils samt Anhänger befuhr die L 118 von Nickenich in Richtung Mendig.

In Höhe eines Schotterparkplatzes wendete er das Gespann über die Gegenfahrbahn.
Ein in diesem Augenblick entgegenkommender Motorradfahrer kollidierte mit dem Anhänger des Gespanns.
Die Verkehrsunfallaufnahme ist mittlerweile abgeschlossen und die L 118 wieder frei.
Der Fahrer des Kraftrades wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Andernach
PK´in Huffman
piandernach@polizei.rlp.de
Telefon: 02632/921-0


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren