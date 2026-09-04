Schwerer Verkehrsunfall mit Motorradfahrer - L 118 - Ortslage Nickenich / Nachtragsmeldung

Unter Bezugnahme auf die Pressemeldung der Polizeiinspektion Andernach vom 04.09.2026, 11:55 Uhr, zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L 118 zwischen Andernach und Kruft wird nachberichtet: Der Fahrer eines Wohnmobils samt Anhänger befuhr die L 118 von Nickenich in Richtung Mendig.

In Höhe eines Schotterparkplatzes wendete er das Gespann über die Gegenfahrbahn.

Ein in diesem Augenblick entgegenkommender Motorradfahrer kollidierte mit dem Anhänger des Gespanns.

Die Verkehrsunfallaufnahme ist mittlerweile abgeschlossen und die L 118 wieder frei.

Der Fahrer des Kraftrades wurde in ein Krankenhaus verbracht.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Andernach

PK´in Huffman

piandernach@polizei.rlp.de

Telefon: 02632/921-0





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell