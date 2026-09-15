Schwerer Verkehrsunfall auf der L 308 - Vollsperrung





Nach derzeitigem Stand kam es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Hierbei wurden beide Verkehrsteilnehmer verletzt.



Da die genaue Unfallursache derzeit noch ungeklärt ist, wird zur Rekonstruktion des Unfallhergangs ein Verkehrsunfallgutachten erstellt. Die L 308 ist für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.



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Polizeiinspektion Bendorf, PHK Sandro Müller



Telefon: 02622 - 94020

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