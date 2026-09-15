Vallendar
Schwerer Verkehrsunfall auf der L 308 - Vollsperrung
Symbolbild
dpa

Aktuell befinden sich Polizei und Rettungskräfte bei einem schweren Verkehrsunfall auf der L 308 zwischen Vallendar und Höhr-Grenzhausen im Einsatz.



Nach derzeitigem Stand kam es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Hierbei wurden beide Verkehrsteilnehmer verletzt.

Da die genaue Unfallursache derzeit noch ungeklärt ist, wird zur Rekonstruktion des Unfallhergangs ein Verkehrsunfallgutachten erstellt. Die L 308 ist für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Bendorf, PHK Sandro Müller

Telefon: 02622 - 94020
Email: pibendorf@polizei.rlp.de

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