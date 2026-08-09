Vettelschoß
Schwerer Verkehrsunfall auf der K19 bei Vettelschoß

Symbolbild

dpa

Derzeit sind Polizei und Rettungskräfte an einer Unfallstelle bei Vettelschoß im Einsatz.


Ein Pkw befuhr die K19 aus Richtung Notscheid. Ein Kraftrad, besetzt mit zwei Personen befuhr die K19 aus der Gegenrichtung und es kam in Höhe einer Einfahrt zur Kollision beider Fahrzeuge.
Angaben zum Unfallhergang und Verletzungen der beteiligten Personen erfolgen zu einem späteren Zeitpunkt.

Es wird gebeten, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren und vorerst von Nachfragen abzusehen. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Führungszentrale
Telefon: 0261-92156-0
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


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