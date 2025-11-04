Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB61 zwischen den Anschlussstellen Niederzissen und Wehr



Ein 52-jähriger Fahrzeugführer befuhr dabei den mittleren von drei Fahrstreifen und wechselte zum Überholen auf den linken Fahrstreifen. Ersten Ermittlungen zufolge übersah er dabei einen auf dem linken Fahrstreifen fahrenden Pkw, sodass es zur Kollision zwischen den beiden Pkw auf dem linken Fahrstreifen kam. Infolge dessen wurde der vordere Pkw nach rechts abgewiesen und kollidierte dort seitlich mit dem Auflieger eines auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Lkw. Anschließend kam der Pkw nicht mehr fahrbereit auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen.

Der zweite Unfallbeteiligte Pkw fuhr im Anschluss an die Kollision nach rechts in Richtung des Seitenstreifens. Dabei streifte er einen Lkw auf dem rechten Fahrstreifen und kollidierte mit einem weiteren Lkw auf dem Seitenstreifen. Ein weiterer Pkw wurde beim Überfahren der Trümmerteile beschädigt.

Der Fahrer des auf dem linken Fahrstreifen stehenden Pkw wurde in diesem eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Er wurde bei dem Verkehrsunfall schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt und wurde durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Alle weiteren Beteiligten blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Richtungsfahrbahn Süd war im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge für ca. 1 Stunde voll gesperrt.

Im Einsatz waren der Rettungsdienst, die Freiwillige Feuerwehr Brohltal und Niederzissen, die Autobahnmeisterei Mendig sowie die Autobahnpolizei Mendig.



