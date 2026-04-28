Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 3 sorgt führt mehrstündige Vollsperrung beider Fahrtrichtungen





Die beiden Unfallbeteiligten Fahrzeuge touchierten sich im Längsverkehr. Hierbei kam eines der Unfallbeteiligten Fahrzeug ins Schleuder und stieß mit der Mittelschutzplanke zusammen, wurde von dieser ausgehebelt und schleuderte über die Mittelschutzplanke hinweg und landete schließlich auf dem linken der drei Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn Köln. Einer der Insassen wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr im Rahmen der technischen Hilfeleistung befreit werden. Die zweite Insassin konnte das Fahrzeug eigenständig verlassen. Beide Insassen wurden mit Rettungshubschraubern in umliegende Krankenhäuser verbracht.



An dem zweiten Unfallbeteiligten Fahrzeug entstand Sachschaden. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen



Die Richtungsfahrbahnen Köln und Frankfurt mussten zwecks Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten bis ca. 14 Uhr gesperrt werden.



Zwei Verkehrsteilnehmer begaben sich während der Unfallaufnahme fußläufig in den abgesperrten Bereich um Lichtbilder der verunfallten Personen zu fertigen. Sie erhielten vor Ort eine Strafanzeige sowie einen Platzverweis.



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Polizeiautobahnstation Montabaur

02602-93270





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