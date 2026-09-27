Derzeit sind in diesem Bereich alle 3 Fahrstreifen zwecks Unfallaufnahme gesperrt. Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr sind vor Ort. Der Verkehr wird umgeleitet.
Zwecks Unfallaufnahme, Bergungsmaßnahmen und Fahrbahnreinigung wird die Fahrbahnsperrung voraussichtlich noch zirka 1 Stunde andauern.
Es wird im Rahmen einer Nachtragsmeldung nachberichtet. Wir bitten derzeit von weiteren Anfragen abzusehen.
Rückfragen bitte an:
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M. Winter, PHK (PvD)
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Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 3 in Höhe Nentershausen