Schwerer Verkehrsunfall auf der Arenberger Straße in Koblenz /Zeugenaufruf/

Am Dienstag den 22.09.2026 kam es gegen 13:35 Uhr im Bereich der L127 / Arenberger Straße auf Höhe der katholischen Kirche St. Pankratius zu einem Verkehrsunfall zwischen einem silbernen Audi A3 und einem Motorrad.



Das Motorrad fuhr zum Unfallzeitpunkt die Arenberger Straße talwärts in Richtung B42, bzw. Koblenz-Innenstadt. Der PKW fuhr in die entgegengesetzte Fahrtrichtung bergauf.

Aus bisher nicht geklärter Ursache geriet der PKW auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Motorrad. Durch den Zusammenprall kamen Fahrer und Sozius des Motorrades zu Fall und erlitten nicht unerhebliche Verletzungen.

Auch der Fahrzeugführer des PKWs erlitt durch den Aufprall in Verbindung mit den ausgelösten Airbags leichte Verletzungen.



Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Koblenz 1 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



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Polizeiinspektion Koblenz 1

Telefon: 0261 / 92156300

PI Koblenz 1: https://s.rlp.de/piko1

E-Mail: pikoblenz1@polizei.rlp.de

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