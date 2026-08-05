Rheinböllen, A61
Schwerer Verkehrsunfall auf der A61, Fahrtrichtung Süden auf Höhe der Ortslage Rheinböllen
Polizist mit Handschellen
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Auf Grund eines schweren Verkehrsunfalls befinden sich aktuell Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte auf der A61 in Fahrtrichtung Süden auf Höhe der Ortslage Rheinböllen im Einsatz.


Die Richtungsfahrbahn Süden ist aktuell auf Grund der Einsatzmaßnahmen voll gesperrt. Wenn möglich umfahren Sie die Unfallörtlichkeit weiträumig.
Wir bitten von weiteren Nachfragen abzusehen. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Führungszentrale
PHK Steinheuer
Telefon: 0261-103-0
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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