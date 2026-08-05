Die Richtungsfahrbahn Süden ist aktuell auf Grund der Einsatzmaßnahmen voll gesperrt. Wenn möglich umfahren Sie die Unfallörtlichkeit weiträumig.
Wir bitten von weiteren Nachfragen abzusehen. Es wird nachberichtet.
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Schwerer Verkehrsunfall auf der A61, Fahrtrichtung Süden auf Höhe der Ortslage Rheinböllen