Schwerer Verkehrsunfall auf der A 61 bei Laudert - Vollsperrung der A 61 FR Norden (Koblenz)



An dem Unfallgeschehen sind zwei LKW, ein Transporter und ein PKW beteiligt. Aktuell wird von fünf verletzten Personen ausgegangen.

Eine Person wurde hierbei lebensbedrohlich verletzt.

Die A 61 ist aktuell (01:15 Uhr) in Fahrtrichtung Norden (Koblenz) gesperrt.

Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Laudert abgeleitet.

Es muss damit gerechnet werden, dass die Unfallaufnahme und die Bergung der beteiligten Fahrzeuge noch mehrere Stunden dauert. Die Vollsperrung wird voraussichtlich bis in die frühen Morgenstunden andauern.

Wir bitte von weiteren Nachfragen abzusehen.

Es wird unaufgefordert nachberichtet.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Führungszentrale (FZ)

Michels, EPHK (PvD)

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