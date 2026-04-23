Schwelbrand an Schule in Rheinböllen – Einsatzkräfte vor Ort



Mehrere Kräfte sind derzeit vor Ort im Einsatz. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte es im Bereich der Förderschnecke der Heizungsanlage zu einem Schwelbrand gekommen sein.



Nach Angaben der Schulleitung befinden sich alle rund 230 Schülerinnen und Schüler in Sicherheit. Eine Gefährdung für die Anwesenden bestand nach aktuellem Stand nicht.



Die Einsatzkräfte überprüfen dereit die Lage und führen weitere Maßnahmen zur Klärung der Ursache durch.



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