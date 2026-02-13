Schussabgabe in Koblenz Niederberg, Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Mittwoch, 11.02. auf Donnerstag, 12.02.26 wurde der Polizei Koblenz kurz nach Mitternacht eine männliche Person gemeldet, die in Höhe der Kirche Pankratius 4-5 mal geschossen haben soll.



Hierbei entstand weder Personen- noch Sachschaden. Im Rahmen von Zeugenbefragungen konnte eine Personenbeschreibung erlangt werden.



Demnach soll es sich um eine



männliche Person



ca. 170-180 cm groß

schmale Statur

dunkle Jacke mit Kapuze

weßes Tuch vor dem Gesicht



gehandelt haben.



Hinweise nimmt die Polizei Koblenz unter 0261-92156 300 oder jede andere Dienststelle entgegen.



