Schussabgabe in Koblenz Niederberg, Polizei sucht Zeugen

Hierbei entstand weder Personen- noch Sachschaden. Im Rahmen von Zeugenbefragungen konnte eine Personenbeschreibung erlangt werden.
Demnach soll es sich um eine
männliche Person
ca. 170-180 cm groß
schmale Statur
dunkle Jacke mit Kapuze
weßes Tuch vor dem Gesicht
gehandelt haben.
Hinweise nimmt die Polizei Koblenz unter 0261-92156 300 oder jede andere Dienststelle entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle O. Jutz
Telefon: 0261-103-0
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz
Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell
