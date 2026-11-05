Schulwegüberwachung an der Grundschule Medardus in Bendorf





Hierbei wurden zahlreiche Fahrzeuge kontrolliert. Ein besonderer Schwerpunkt lag auf der ordnungsgemäßen Sicherung von Kindern in den Fahrzeugen. Insgesamt verliefen die Kontrollen erfreulich, lediglich in zwei Fällen kam es zu Beanstandungen.



Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, wie wichtig die ordnungsgemäße Sicherung von Kindern im Fahrzeug ist. Bereits auf kurzen Strecken, insbesondere auf dem täglichen Schulweg, kann eine fehlende oder unzureichende Sicherung schwerwiegende Folgen haben.



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