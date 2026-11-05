Bendorf
Schulwegüberwachung an der Grundschule Medardus in Bendorf
Symbolbild
Friso Gentsch/dpa

Am Donnerstagmorgen führte die Polizeiinspektion Bendorf im Bereich der Medardus-Schule in der Ringstraße eine Schulwegüberwachung durch.



Hierbei wurden zahlreiche Fahrzeuge kontrolliert. Ein besonderer Schwerpunkt lag auf der ordnungsgemäßen Sicherung von Kindern in den Fahrzeugen. Insgesamt verliefen die Kontrollen erfreulich, lediglich in zwei Fällen kam es zu Beanstandungen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, wie wichtig die ordnungsgemäße Sicherung von Kindern im Fahrzeug ist. Bereits auf kurzen Strecken, insbesondere auf dem täglichen Schulweg, kann eine fehlende oder unzureichende Sicherung schwerwiegende Folgen haben.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Bendorf, PHK Sandro Müller

Telefon: 02622 - 94020
Email: pibendorf@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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