Schulwegkontrollen in Moselweiß

Am gestrigen Montag, den 10.02.2025 ab 12:45 Uhr führten die Kolleginnen und Kollegen der Polizei Koblenz eine stationäre Verkehrskontrolle im Bereich der Grundschule in Moselweiß durch.

Die Kontrolle wurde von den anwesenden Eltern, die ihre Kinder von der Schule abholten, sehr positiv wahrgenommen.



Dennoch stellten die Einsatzkräfte letztlich zwei Verstöße fest. Ein Elternteil wurde verwarnt wegen eines fehlenden Kindersitzes. Ein weiterer Autofahrer wurde dabei beobachtet, wie er an der Ecke Rheinufer / Backesgasse über einen Fußgängerüberweg fuhr, obwohl ein 8-jähriger Schüler gerade über die Straße gehen wollte. Es kam dabei zu keiner Gefährdung des Jungen. Den 69-Jährigen erwartet ein Bußgeld in Höhe von 80 Euro.



Weitere Kontrollen sind geplant.



