Schulwegkontrollen durch Polizei und Ordnungsamt an Koblenzer Grundschulen

Vor Beginn der Sommerferien führte die Polizeiinspektion Koblenz 1 zusammen mit dem Ordnungsamt am 25.06. und dem heutigen 26.06.2025 Schulwegkontrollen an der Freiherr-vom-Stein-Grundschule im Rauental und an der Pestalozzi Grundschule in der Goldgrube durch.