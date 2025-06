Schüsse in die Luft - Tatverdächtiger ermittelt

Am Montagabend, 02.06.2025, gegen 21:45 Uhr, meldeten mehrere Anrufer der Polizeiinspektion Lahnstein eine männliche Person, die in der Burgstraße mit einer Pistole in die Luft geschossen haben soll.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich der Mann bereits mit einem Taxi in unbekannte Richtung entfernt.



Durch Zeugenhinweise konnte ein 32-jähriger Tatverdächtiger kurze Zeit später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Er übergab den Beamten auf Verlangen eine Schreckschusswaffe. Da der Mann nicht im Besitz eines kleinen Waffenscheins ist, wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.



Nach derzeitigem Stand bestand keine Gefahr für unbeteiligte Personen. Die Waffe wurde nicht auf Menschen gerichtet. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Schussabgabe dauern an.



