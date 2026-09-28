Schockanrufe, falsche Polizeibeamte und Call-Center-Betrügereien - Thementage beim Südwestrundfunk





Hierbei geben sich die Täter in der Regel als Polizeibeamte aus, die den Opfern unterschiedliche und vor allem unwahre Geschichten erzählen, um diese zur Übergabe von Geld oder Wertgegenständen an die Täter zu veranlassen, in der Hoffnung, so eine Notlage für sich oder nahe Angehörige abwenden zu können.



Nicht selten erlangen die Betrüger hierbei 5-6-stellige Summen an Bargeld oder Wertgegenstände.



In Zusammenarbeit mit dem SWR wird dieses Phänomen Bestandteil eines zweitägigen Themenblocks.



Am Dienstag, 29.09. wird SWR4 darüber berichten, am Folgetag SWR1 RP. Zu Wort kommen u.a. eine Ermittlerin der Kriminalpolizei Koblenz, eine Kriminologin und gleichzeitig Expertin für Prävention sowie Opfer von vorgenannten Betrugsdelikten.



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