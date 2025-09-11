Schockanruf erfolgreich: Zeugen gesucht!





Der Geschädigte wurde in den Morgenstunden durch den unbekannten Täter auf seinem Festnetztelefon mittels der bekannten Legende Verkehrsunfall (Schockanruf) angerufen. Zunächst meldete sich eine weinende Frau, von der der Geschädigte glaubte, es sei seine Tochter. Sie berichtete, einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Das weitere Gespräch wurde durch einen vermeintlichen Staatsanwalt geführt.



In der Folge wurde eine Kaution gefordert. Der Geschädigte übergab eine fünfstellige Summe gegen 11:45 Uhr auf einem Schotterparkplatz an dem Sportplatz in 57627 Gehlert an den Abholer.



Der Abholer wird wie folgt beschrieben:



– ca. 20-30 Jahre alt

– kleiner als 1,80 m

– osteuropäisches Erscheinungsbild

– wellige, kurze bis mittellange, schwarze Haare

– lange schwarze Hose, weiße Turnschuhe, weißes Hemd mit Knöpfen

(lang- oder kurzarm).



Hinweise zu dem vorgenannten Ereignis, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit nimmt die Kriminalinspektion Betzdorf telefonisch unter 02741/926-0 oder per Mail an kibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.



