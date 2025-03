Schockanruf - Betrüger gehen dank findiger Seniorin leer aus

Der Anrufer gab sich als Polizist aus und schilderte, dass die Tochter der Seniorin einen tödlichen Autounfall verursacht hat. Dann gab der Betrüger das Telefon an eine weinende Frau weiter, die sich als Tochter der Angerufenen ausgab.



Dabei handelt es sich um eine typische Betrugsmasche, bei der Täter Kautionszahlungen fordern, um einen angeblich drohenden Gefängnisaufenthalt von nahen Angehörigen zu verhindern.



Die findige Seniorin hatte jedoch in der Vergangenheit mit ihrer echten Tochter eine geheime Parole ausgemacht. Als die weinende Frau am Telefon die Parole nicht nennen konnte, war der Angerufenen klar, dass es sich um Betrüger handeln muss.



