Schockanruf bei Seniorin in Bendorf/Stromberg - Polizei sucht Zeugen

Am gestrigen Mittwoch, 22.01.25, kam es am Nachmittag zu einem Betrug zum Nachteil einer 87-jährigen Frau aus Bendorf-Stromberg.



Ein bislang unbekannter Täter meldete sich telefonisch bei der Geschädigten und teilte dieser mit, dass er Polizist sei und dass ihr Enkel einen Unfall verursacht hätte und man nun eine Kaution hinterlegen müsse.

Ein angeblicher Mitarbeiter des Amtsgerichts würde die Kaution abholen kommen.

Die Geschädigte schenkte der erfundenen Geschichte Glauben und händigte dem Abholer, der am späten Nachmittag an ihrer Tür klingelte, diverse Wertgegenstände in nicht unerheblichem Wert aus. Der Abholer wird wie folgt beschrieben:

schlank

ca. 1,70 m groß

hellhäutig

dunkle Bekleidung

braune Strickmütze

sprach Hochdeutsch akzentfrei



Die Polizei fragt:



Wer kann Angaben zu dem Abholer machen?

Wem sind im Bereich Bendorf-Stromberg verdächtige Fahrzeuge (auch Taxi) aufgefallen?



Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Koblenz unter 0261-92156 390 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



