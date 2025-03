Schnuppertage bei der Polizei Koblenz: Letzte Plätze sichern!

Oder fehlt dir noch eine Idee, welchen Weg du nach dem Abi einschlagen könntest? Dann haben wir genau das richtige Angebot für dich!



Sichere dir einen der drei letzten Plätze bei den Schnuppertagen der Polizei Koblenz in den Osterferien! Vom 15. - 17. April 2025 hast du die Möglichkeit, die unterschiedlichen Abteilungen der Polizei kennenzulernen und dich unverbindlich über den Einstieg in den Polizeiberuf zu informieren! Die Kolleginnen und Kollegen beantworten dir alles rund um die Einstellung.



Jetzt heißt es schnell sein: Es sind schon fast alle Plätze vergeben! Anmeldungen bitte per E-Mail an: pdkoblenz@polizei.rlp.de



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle

POK'in Verena Dörfer



Telefon: 0261-103-50022

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell