Schnuppertage bei der Polizei Boppard

Am 01.04. und 02.04.2026 finden die Schnuppertage der Polizei Boppard statt. Hier erwarten euch spannende Einblicke in den polizeilichen Alltag, ein Besuch des Polizei-Campus Hahn, die Vorstellung der Diensthundestaffel und vieles mehr.



Eine Anmeldung ist bis zum 02.03.2026 unter piboppard@polizei.rlp.de möglich.



