Boppard
Schnuppertage bei der Polizei Boppard
Symbolbild
Symbolbild
Monika Skolimowska/dpa

Interesse am Polizeiberuf? Dann melde dich bei uns! Am 01.04. und 02.04.2026 finden die Schnuppertage der Polizei Boppard statt.

Boppard (ots) -

Interesse am Polizeiberuf? Dann melde dich bei uns!

Am 01.04. und 02.04.2026 finden die Schnuppertage der Polizei Boppard statt. Hier erwarten euch spannende Einblicke in den polizeilichen Alltag, ein Besuch des Polizei-Campus Hahn, die Vorstellung der Diensthundestaffel und vieles mehr.

Eine Anmeldung ist bis zum 02.03.2026 unter piboppard@polizei.rlp.de möglich.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Boppard
Tel. 06742/809-0
piboppard@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren