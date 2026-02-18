Schnupperpraktikum bei der Polizeiautobahnstation Mendig

So könnte für dich ein Schnupperpraktikum in den Ferien bei der Polizeiautobahnstation Mendig aussehen: Wir bieten dir einen vielseitigen Einblick in alle Arbeitsbereiche der Polizei.



Du lernst die Dienststelle kennen und erhältst Einblicke in die Wache, die Gewahrsamszellen sowie die Streifenwagen und Einsatzmittel der Autobahnpolizei.



Außerdem zeigen wir dir einen Tag lang den Polizei Campus Hahn. Hier erfährst du, wo deine Ausbildung zum Polizeibeamten/zur Polizeibeamtin stattfindet.



Die Einstellungsberater/ -innen der Autobahnpolizei informieren dich gerne über das Bewerbungs- und Einstellungsverfahren für das Studium bei der Polizei Rheinland-Pfalz.



Die Schnupperpraktika finden in den folgenden Zeiträumen statt:



31.03.2026 bis 02.04.2026 (Osterferien)



30.06.2026 bis 02.07.2026 (erste Woche der Sommerferien)



06.10.2026 bis 08.10.2026 (Herbstferien)



Wenn wir dein Interesse geweckt haben, sende deine Bewerbung bitte an:

pastmendig.Einstellungsberatung@polizei.rlp.de



Rückfragen bitte an:



Polizeiautobahnstation Mendig

02652/9795-212

Ansprechpartnerin: Selina Klose





