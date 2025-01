Schneefall: Zahlreiche witterungsbedingte Verkehrsunfälle

Im Dienstgebiet kam es in den Nachmittagsstunden aufgrund des starken Schneefalls zu mehreren witterungsbedingten Verkehrsunfällen.



Bis zum Meldungszeitpunkt ereigneten sich insgesamt acht Verkehrsunfälle. Bei sieben blieb es bei Blechschäden. Bei einem Verkehrsunfall in 55490 Rohrbach kam es im Begegnungsverkehr zu einem touchieren von drei beteiligten Fahrzeugen. Im Rahmen dessen verletzten sich eine 73-jährige Fahrzeugführerin und ihr 80-jähriger Beifahrer leicht. Beide wurden vorsorglich der medizinischen Versorgung zugeführt.



Positiv erwähnt werden muss, dass alle an den Unfällen beteiligten Kraftfahrzeuge über eine entsprechende Winterbereifung verfügten.



Die winterlichen Straßenverhältnisse erfordern erhöhte Aufmerksamkeit und Umsicht von allen Verkehrsteilnehmern. Es wird an Rücksichtnahme und gegenseitige Vorsicht appelliert, um sicher durch den Winter zu kommen und das Unfallrisiko zu minimieren.



