Schlangenbesitzer durch Schlangenbiss verletzt

Am Freitag, den 28.03.2025 gegen 10:40 Uhr wurde die Polizeiinspektion Boppard durch Kräfte des Rettungsdienstes alarmiert.

Nach ersten Informationen sei der Besitzer einer Schlange von dieser gebissen worden. Durch den Biss wurde der Besitzer verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Durch einen hinzugerufenen Reptilienexperten des Zoo Neuwied konnte die Schlange in ihrem Terrarium festgestellt werden. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Öffentlichkeit.



