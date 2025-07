Scheibe an fahrendem Zug beschädigt

Unbekannte haben in den späten Abendstunden am Samstag 26.2025, 23:20 Uhr, eine Scheibe an einen Zug der Hessischen Landesbahn (HLB) zerstört.

Die HLB 32947 befuhr zu diesem Zeitpunkt die Strecke zwischen

Weilburg und dem Haltepunkt Löhnberg.

Durch einen unbekannten Gegenstand wurde eine Seitenscheibe

beschädigt.

Als der Zug im Bahnhof Gießen eintraf konnte ein Einschlag im rechten

Bereich einer Seitenscheibe festgestellt werden.

Von diesem Punkt aus ist die Scheibe gerissen.

Was den Einschlag verursacht hat ist bis jetzt noch nicht bekannt.

Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main hat die Ermittlungen

aufgenommen und ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung

eingeleitet.

Zeugen gesucht:

Wer Angaben zu dem Vorfall oder zu Personen machen kann, wird

gebeten, sich unter der Tel.: 069 130 145 -0 oder unter

www.bundespolizei.de zu melden.



