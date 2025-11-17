Schachtdeckel ausgehoben - Zeugenaufruf

Am Sonntagmorgen, den 15.11.2025, gegen 08:30 Uhr erhielt die Polizeiinspektion Andernach von einem Verkehrsteilnehmer den Hinweis, dass in der Aktienstraße in Andernach ein Schachtdeckel für einen Straßenablauf entfernt wurde.





Es konnten insgesamt fünf fehlende Schachtdeckel in der Aktienstraße festgestellt werden, welche im Nahbereich aufgefunden und durch die Polizeibeamten wieder eingesetzt wurden.

Derzeit liegen keine Hinweise auf eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern vor.



Die Ermittlungen, wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, wurden gegen bisher unbekannte Täter aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Andernach unter der Telefonnummer: 02632/9210 in Verbindung zu setzen.



