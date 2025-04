Saffig, Plaidter Straße: versuchter Trickdiebstahl

Am 02.04.2025, in der Zeit von 13:00- 13:15 Uhr, kam es zu einem versuchten Trickdiebstahl in der Ortslage Saffig.





Hierbei wurde bei dem Geschädigten durch eine männliche Person geklingelt. Die Person gab dem Geschädigten gegenüber an, dass er vom Wasserwerk kommen würde und wegen eines angeblichen Rohrbruches in das Haus müsse. Hierauf lies der Geschädigte die männliche Person ins Haus und ließ die Haustüre offen.

Als die Haustüre offen war, betraten vermutlich zwei weitere männliche Täter das Haus des Geschädigten und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Dem Geschädigten fiel die Tat auf, da er später bemerkte, dass Gegenstände verschoben waren und nicht mehr an ihrem Platz standen.

Der Geschädigte gab an, dass der angebliche Wasserwerker normale Straßenkleidung trug.

Die Personen fielen im weiteren Verlauf erneut in Saffig auf, wie sie diesen Trick probierten.

Die Polizei fragt daher, wer Angaben zu den Personen oder von ihnen genutzte Fahrzeuge machen kann. Auch fragt die Polizei an, wo die Täter noch in Erscheinung traten.

Zeugen werden gebeten, sich bei hiesiger Dienststelle unter der 02632 - 9210 zu melden.



