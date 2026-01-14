Sachbeschädigungen in Koblenz-Arzheim - Polizei sucht Zeugen



In einem Fall rollte ein Pkw in der Straße "Im Kempel" ohne Insassen

ein Gefälle hinunter und prallte gegen eine Hauswand. Derzeit kann

nicht ausgeschlossen werden, dass unbekannte Täter durch Manipulation

am Auto dieses zum Rollen brachten.

Im gleichen Zeitraum, ca. 04.00 Uhr, wurde ein Weihnachtsbaum am

Kreisel Unterdorfstraße beschädigt.



Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Koblenz (Bezirksdienst)

unter 0261/103 54127 oder jeder anderen Polizeidienststelle in

Verbindung zu setzen.





Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle

Telefon: 0261-103-50021

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell