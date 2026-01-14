Sachbeschädigungen in Koblenz-Arzheim - Polizei sucht Zeugen

In einem Fall rollte ein Pkw in der Straße "Im Kempel" ohne Insassen
ein Gefälle hinunter und prallte gegen eine Hauswand. Derzeit kann
nicht ausgeschlossen werden, dass unbekannte Täter durch Manipulation
am Auto dieses zum Rollen brachten.
Im gleichen Zeitraum, ca. 04.00 Uhr, wurde ein Weihnachtsbaum am
Kreisel Unterdorfstraße beschädigt.
Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Koblenz (Bezirksdienst)
unter 0261/103 54127 oder jeder anderen Polizeidienststelle in
Verbindung zu setzen.
